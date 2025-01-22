كيف تناولت وسائل إعلام ‬كوريا الشمالية تنصيب ترامب؟

تناولت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أي تعليق على رئاسته، لكنها اتهمت الولايات المتحدة بارتكاب فظائع خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

ونشرت صحيفة رودونج سينمون الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم، مقالا موجزا جاء فيه أن ترامب انتُخب الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة في اقتراع أُجري في نوفمبر الماضي، وأن حفل تنصيبه أُقيم في واشنطن يوم الاثنين.

ولم يوضح التقرير تفاصيل أو يتضمن أي تعليق على ترامب أو الشؤون الأمريكية، غير أن الصحيفة نشرت صورة لطلاب صغار يتلقون تعليما دعائيا عن الحرب الكورية و"يستشيطون غضبا من الفظائع التي ارتكبها العدو، الولايات المتحدة".

وعقد ترامب قمما لم يسبق لها مثيل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال فترة ولايته الأولى وأشاد بعلاقتهما الشخصية.