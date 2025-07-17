فيضانات في إسلام آباد وروالبندي ووفاة أكثر 43 شخصاً في البنجاب

أسفر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة عن دمار في أجزاء متفرقة من إقليم البنجاب الباكستاني مما أدى إلى وفاة 43 شخصا آخر على الأقل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتسبب في حدوث فيضانات بإسلام آباد وروالبندي.

وأفاد الناطق باسم هيئة المياه والصرف الصحي بأن المدير الإداري للهيئة سليم أشرف تواصل مع اللواء 111 بالجيش الباكستاني بعد أن تقرر استدعاء الجيش في حالة حدوث طوارئ، بحسب موقع جيونيوز الباكستاني.

وفيما تتوقع هيئة الأرصاد الباكستانية هطول المزيد من الأمطار، دوت صافرات الإنذار في المناطق المحيطة بناله ليه وهو مجرى طبيعي يتغذى على مياه الأمطار في روالبندي، حيث ارتفعت مستويات المياه بواقع 22 قدما مما دفع الهيئةإلى إصدار أوامر بالإخلاء.

ويعد إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان، حيث يرتبط الملايين بالزراعة ويعيشون في القرى.