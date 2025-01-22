تركيا تعتقل 9 أشخاص بعد حريق فندق قتل 76 شخصا

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن أنقرة اعتقلت تسعة أشخاص، من بينهم مالك فندق شب به حريق في منتجع للتزلج بغرب تركيا مما أسفر عن مقتل 76 شخصا وإصابة العشرات.

وذكر الوزير أنه تم تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، فيما تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في معهد الطب الشرعي.

اندلع الحريق في فندق جراند كارتال بمنتجع كارتال قايا للتزلج في جبال بولو.

وعبر مسؤولو الفندق في بيان اليوم الأربعاء عن حزنهم الشديد وتعهدوا بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق.

وجاء في البيان "نتعاون مع السلطات للوقوف على كل جوانب هذا الحادث... نشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر ونريدكم أن تعلموا أننا نشارككم هذا الألم من كل قلوبنا".

اشتعل الحريق في الفندق، المكون من 12 طابقا والذي كان به 238 نزيلا مسجلا، بعد أن بدأ في الطابق الذي يوجد به المطعم في حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش).

ووصف الناجون مشاهد من الذعر وهم يفرون عبر الممرات المليئة بالدخان ويقفزون من النوافذ للهرب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء يوم حداد وطني عقب المأساة التي وقعت خلال ذروة موسم السياحة في الشتاء حين تسافر العديد من العائلات من إسطنبول وأنقرة إلى جبال بولو للتزلج.