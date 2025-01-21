زيلينسكي: ترامب يهدف إلى "سلامً عادل وطويل الأمد"

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بأنه "يوم أمل لحل العديد من المشاكل، ومن بينها التحديات العالمية".

وقال زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس ،:" الرئيس ترامب حاسم دائما، وسياسة السلام المبني على القوة التي أعلنها ستوفر فرصة لتعزيز القيادة الأمريكية وتحقيق سلام عادل وطويل الأمد ، وهي تأتي على رأس الأولويات ".

وأضاف إن القرن الحالي يجري تشكيله، داعيا إلى العمل المشترك لضمان نجاح الديمقراطيات.

وأضاف في تغريدته ، متمنيا لترامب النجاح ، : "نتطلع إلى تعاون فعال ومنفعة متبادلة. نحن أقوى معا ، ويمكننا توفير المزيد من الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي للعالم ولدولتينا ".