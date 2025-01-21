ميلوني: إيطاليا ستعمل على تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لدى تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العودة إلى البيت الأبيض، إن إيطاليا ستعمل على تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت ميلوني التي حضرت حفل التنصيب، على موقع "اكس" إن "إيطاليا ستعمل دائما على تعزيز الحوار بين الولايات المتحدة وأوروبا، والذي يمثل دعامة أساسية لاستقرار ونمو مجتمعاتنا".

وأعربت عن ثقتها في أن الصداقة بين إيطاليا وأمريكا سوف تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

وتابعت ميلوني إنها تأمل في "مواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل في ازدهار وأمن" لدولتيهما بالاشتراك مع ترامب.

يذكر أنه ينظر إلى رئيسة الوزراء الإيطالية على أنها أقرب قادة دول الاتحاد الأوروبي للجمهوريين الأمريكيين بقيادة ترامب.