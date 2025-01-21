ترامب يستهدف خفض العجز التجاري وشراء الصين للصادرات الأمريكية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالات الاتحادية "بالتحقيق في العجز التجاري الأمريكي المستمر وسده"، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.

جاء ذلك في مسودة مذكرة تجارية للبيت الأبيض اطلعت عليها رويترز والتي لم تصل إلى حد الأمر بفرض رسوم جمركية جديدة فورية.

وتأمر المذكرة، المتوقع توقيعها قريبا، الوكالات الاتحادية أيضا بتقييم أداء الصين بموجب "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة الذي وقعه مع بكين في 2020 لإنهاء حرب الرسوم الجمركية التي استمرت قرابة عامين.

وكان الاتفاق تتطلب من الصين زيادة مشترياتها من الصادرات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، لكن بكين لم تلب هذا الهدف مع انتشار جائحة كوفيد-19.

وجاء في المذكرة أيضا "سيتم الآن تقييم مدى التزام الصين بهذا الاتفاق، لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب التنفيذ أو التغيير".