نجاة طائرة ركاب صينية وطائرة شحن من اصطدام محقق

تمكنت طائرة ركاب صينية وطائرة شحن، من تفادي اصطدام محقق أثناء تحليقهما فوق روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما ورد في تقارير نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وحدثت الواقعة لطائرة من طراز "إيرباص إيه 350" تابعة لـ "طيران الصين" وأخرى من طراز "بوينج 767" تابعة لشركة الشحن الصينية "إس إف إيرلاينز"، حيث مرتا بالقرب من بعضهما البعض على مسافة تراوحت بين 90 و120 مترا فقط.

وقالت الصحيفتان إن الواقعة كانت في السادس من يوليو الجاري، على ارتفاع 36 ألف قدم (نحو 11 كيلومترا) فوق منطقة نائية في سيبيريا.

وكانت الرحلة رقم "سي إيه 967" التابعة لطيران الصين، في طريقها من شنغهاي إلى ميلانو، وكانت تقل عددا كبيرا من الركاب الإيطاليين وآخرين من أوروبا، بحسب ما أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا". بينما كانت طائرة الشحن التابعة لشركة الشحن الصينية "إس إف إيرلاينز"، متجهة من بودابست إلى مدينة إيتشو الصينية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن سلطات الطيران الصينية تجري حاليا تحقيقات بشأن سبب ارتفاع طائرة الخطوط الجوية الصينية من ارتفاع 34100 قدم، وما إذا كانت هذه المناورة قد حدثت بناء على تعليمات من مراقبة الحركة الجوية الروسية.

وأفادت تقارير بأن مراقبي الحركة الجوية الروس أصدروا أمرا عاجلا إلى قمرة القيادة، باتخاذ إجراءات مراوغة بمجرد تحديد الخطر.