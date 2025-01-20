المستشار الألماني يؤكد أهمية العلاقات عبر الأطلسي قبيل تنصيب ترامب

لا يزال المستشار الألماني أولاف شولتس يعول على التعاون السياسي الوثيق والتحالفات المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "العلاقات عبر الأطلسي لها أهمية قصوى بالنسبة لألمانيا وأوروبا"، مضيفا أنه لا ينبغي نسيان الدور المهم الذي قامت به الولايات المتحدة في تطوير الديمقراطية في ألمانيا الغربية، وقال: "وحلف شمال الأطلسي هو الضامن لأمننا. لذلك نحتاج إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وأكد شولتس أيضا أهمية أن تكون أوروبا واثقة من نفسها، وقال: "باعتبارنا الاتحاد الأوروبي، يمكننا أيضا الاعتماد على قوتنا... باعتبارنا مجتمعا يضم أكثر من 400 مليون أوروبي، فإننا نتمتع بثقل اقتصادي... نستطيع أن نتصرف بثقة كدول في الاتحاد الأوروبي".

وذكر المستشار أن الأوروبيين يدعمون القواعد التي تم الاتفاق عليها دوليا منذ فترة طويلة، وقال: "إحدى هذه القواعد: لا يجوز إحداث إزاحة في الحدود بالقوة"، مضيفا أنه أوضح في أعقاب تصريحات صدرت مؤخرا من الولايات المتحدة أن هذه القاعدة تنطبق على الجميع.

يُذكر أن ترامب تحدث مؤخرا عن مزاعم إقليمية لجرينلاند وكندا وقناة بنما.

وأضاف المستشار أنه تحدث بالفعل مع ترامب عبر الهاتف مرتين، وقال: "كانتا محادثتين وديتين وجيدتين للغاية. كما اجتمع مستشارونا أيضا عدة مرات. لذلك فإننا لن نبدأ من الصفر مع الإدارة الجديدة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي الحليف الأقرب لألمانيا.

وفي ضوء مشاركة شعبويين يمينيين أوروبيين في حفل تنصيب ترامب، دعا شولتس إلى مواجهة الشعبويين بثقة وموقف واضح، وقال: "يجب علينا مواجهة المفرِّقين".