حريق يأتي على تبرعات مخزنة في مستودع بألمانيا

أتى حريق في مستودع كبير تستخدمه منظمة "دياكوني" للرعاية الاجتماعية في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا على جميع التبرعات المخزنة بها.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان اليوم الاثنين إن الطابق الأرضي من المبنى المكون من أربعة طوابق في حي كالك بالمدينة اشتعلت فيه النيران "على نطاق واسع" و"بالكامل" مساء أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن العديد من الملابس اشتعلت فيها النيران.

وذكرت إدارة الإطفاء أن إخماد الحريق كان صعبا بشكل خاص بسبب المنسوجات المحترقة.

وشارك في عملية الإطفاء نحو 90 فردا. ولم تدل إدارة الإطفاء بعد ببيانات عن المدى الكامل للأضرار.