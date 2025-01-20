نظرية "سباق الخيل" .. ترامب يشيد بإيلون ماسك ويثير جدلاً واسعاً

في تجمع انتخابي حاشد بملعب "كابيتول وان أرينا" في واشنطن العاصمة، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرية "سباق الخيل" المثيرة للجدل، التي تشير إلى انتقال السمات الوراثية المتفوقة والتي ارتبطت تاريخيًا بعلم تحسين النسل والعنصريين البيض، أثناء إشادته بإيلون ماسك وابنه.

وقال ترامب: "إذا كنت تؤمن بنظرية سباق الخيل، فلديه ابن لطيف وذكي"، مشيرًا إلى أن "الخيول السريعة تنتج خيولاً سريعة".

هذه النظرية، التي تُستخدم غالبًا في تربية خيول السباق، تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ارتباطاتها التاريخية مع النازيين والقوميين البيض وعلماء تحسين النسل الذين دافعوا عن فكرة النقاء العرقي.

وقد أثار استخدام ترامب لهذه النظرية جدلاً واسعًا بين الحضور والمراقبين.

وأشاد ترامب بماسك بعد كلمته، قائلاً: "أقول دائمًا إننا يجب أن نحمي عباقرتنا لأننا لا نملك الكثير منهم. لكن هذا واحد جيد".

وظهر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، على المنصة لفترة وجيزة، حيث ألقى كلمة قصيرة أشار فيها إلى التغييرات الكبيرة التي يتطلع إليها مع عودة ترامب للبيت الأبيض لفترة ولايته الثانية.

وقال ماسك: "نتطلع إلى إجراء الكثير من التغييرات. هذا النصر هو البداية حقًا. ما يهم في المستقبل هو إجراء تغييرات كبيرة وتعزيز هذه التغييرات ووضع الأساس لأمريكا لتكون قوية لمدة قرن من الزمان، ولقرون، وإلى الأبد".

كشف ترامب عن خطته لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، والتي ستشمل إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال الهندي الأمريكي، كجزء من برنامج "إدارة كفاءة الحكومة"، وهي هيئة استشارية غير رسمية تهدف إلى "خفض اللوائح الزائدة، وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

كما وعد ترامب بتقديم المساعدة الفيدرالية لولايات كاليفورنيا وكارولينا الشمالية، اللتين تعرضتا لحرائق غابات وأعاصير مدمرة، مؤكدًا على دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

سلطت شبكة "سي بي إس نيوز" الضوء على هذا التجمع، واصفة إياه بأنه لحظة مهمة في رؤية ترامب لإدارته المقبلة.

وجذب التجمع حضورًا كبيرًا ومتحمسًا، خاصة بعد انتخابات مثيرة ومن المقرر أن يختتم ترامب يومه بعشاء خاص على ضوء الشموع في "بلير هاوس"، مقر إقامة الضيوف الرسميين للرئيس، والذي سيحضره عدد من النشطاء المحافظين وجامعي التبرعات البارزين في الحزب الجمهوري.