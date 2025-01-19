تقارير: ترامب سيعيد النظر في خطط مداهمة المهاجرين

قال توم هومان المسؤول عن أمن الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في أمس السبت، إن إدارة ترامب تعيد النظر في خطط تنفيذ مداهمات على المهاجرين في شيكاجو في غضون أيام، وذلك بعد تسريب تفاصيل الخطة.

وأضاف هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية سابقا، إن الإدارة الجديدة "لم تتخذ قرارا بعد".

وتابع "نحن ننظر في هذا التسريب وسنتخذ القرار بناء عليه".

ولم تستجب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية حتى الآن لطلب التعليق.

وقال مسؤولون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن إدارة ترامب ستشن حملات في عدة مدن أمريكية بمجرد توليه منصبه غدا الاثنين، حيث من المرجح أن تكون شيكاجو الموقع الأول.

وقالت دولسي أورتيز، رئيسة تحالف إلينوي لحقوق المهاجرين واللاجئين، لرويترز إن من المتوقع أن يبدأ ما يصل إلى 200 من عملاء إدارة الهجرة والجمارك مداهمات في منطقة شيكاجو في الخامسة صباح غد الاثنين، بهدف القبض على الأشخاص المتجهين إلى العمل أو الذين يبدأون يومهم.

وأضافت أن من المتوقع أن يستمر تنفيذ القرار لعدة أيام. وأحال متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأسئلة إلى فريق انتقال ترامب، الذي لم يرد حتى الآن على طلب للتعقيب.

وذكرت وكالة رويترز يوم الجمعة أن عملاء الإدارة سينفذون مداهمات في نيويورك وميامي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن إدارة الهجرة والجمارك ستنفذ عملية تستمر أسبوعا في شيكاجو بمشاركة مئات العملاء.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) أمس السبت إن تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي التي وعد بها في حملته الانتخابية سيكون على رأس أولوياته. لكنه رفض تحديد المدن المستهدفة أو موعد بدء عمليات الترحيل.

وقال ترامب "سوف يبدأ ذلك سريعا جدا. يتعين علينا إخراج المجرمين من بلادنا".

وكان هومان قد أكد بنفسه المداهمات في وقت سابق أمس السبت إذ صرح لقناة فوكس نيوز أن "عمليات إنفاذ مستهدفة" ستلاحق بسرعة بعض ما قال إنه 700 ألف مهاجر موجودون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وخاضعين لأوامر الترحيل. وأشار إلى أن العمليات ستتم في عدة مدن.

وقال هومان للقناة الإخبارية، قبل يوم من تنصيب ترامب "الرئيس ترامب كان واضحا منذ اليوم الأول... سيعمل على تأمين الحدود وسينفذ الترحيل".

وأضاف "كل هدف في هذه العملية تم التخطيط له على نحو جيد".

وعندما سُئل عن كيفية استقبال عمليات الاحتجاز في ما يسمى بالمدن الآمنة، التي تعهدت بعدم استخدام موارد المدينة في مداهمات الهجرة الاتحادية، قال هومان إن سياسات المدن الآمنة "مؤسفة".

وحث المسؤولين الحكوميين في تلك المدن على المساعدة في مداهمات الترحيل، لكنه أضاف "سنفعل ذلك، بمساعدتهم أو بدونها. إنهم لن يوقفونا".