ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء احتفالات تنصيبه

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن مساء أمس السبت لحضور حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

ووصل ترامب على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا، حيث أعد ترامب لانتقاله للسلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر. ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

وبعد وصوله إلى مطار دالاس في ضواحي فرجينيا، توجه ترامب إلى ناديه للجولف في سترلينج بولاية فرجينيا، على مشارف واشنطن.

وغنى ليو دايز، الذي يقلد إلفيس بريسلي، للرئيس المنتخب والسيدة الأولى قبل حفل استقبال لنحو 500 ضيف وعرض للألعاب النارية.

ونشر أحد المساعدين مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه دايز وهو يغني بينما كان أفراد عائلة ترامب يشاهدون.

وسيحضر ترامب (78 عاما) تجمعا حاشدا لأنصاره داخل قاعة كابيتال وان أرينا في وسط واشنطن اليوم الأحد على أن يؤدي اليمين غدا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ودفعت موجة البرد القارس المتوقعة غدا الاثنين ترامب لنقل مراسم التنصيب من حديقة مبنى الكونجرس إلى داخل المقر.

ولن يتمكن أغلب الضيوف الذين يزيد عددهم على 220 ألف شخص من حضور مراسم التنصيب داخل الكونجرس. وسيتوجه جزء منهم وهم قرابة 20 ألف فرد إلى كابيتال وان إرينا لمشاهدة البث المباشر لحفل التنصيب وما يعقبه من عروض داخل القاعة.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب التنصيب من داخل مبنى الكونجرس.

وهذه هي المرة الأولى التي تُنقل فيها هذه الفعالية الكبيرة إلى مكان مغلق منذ تنصيب رونالد ريجان رئيسا للمرة الثانية في يناير كانون الثاني 1985.

وبمجرد عودته إلى البيت الأبيض بعد ظهر غدا الاثنين، من المتوقع أن يوقع ترامب عشرات الأوامر التنفيذية التي خطط لها للحد من الهجرة وتعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وغيرها.

وكان ترامب قد رفض حضور حفل تنصيب سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020. وغادر حينها واشنطن إلى فلوريدا قبل الحفل، متعهدا "بالعودة بشكل ما".