وكالة مكافحة الفساد في كوريا تطلب مثول يون للاستجواب مجدداً

طلبت الوكالة الحكومية الكورية الجنوبية للتحقيق في الفساد، والتي تحقق في قضية فرض الأحكام العرفية، من الرئيس المعزول يون سوك يول المثول للاستجواب في وقت لاحق من اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات من موافقة المحكمة على اعتقاله رسميا.

وقالت وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين إنها طلبت من يون المثول للاستجواب الساعة 2 بعد الظهر، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكان قد تم اعتقال يون رسميًا في وقت سابق من اليوم الأحد بعد أن منحت محكمة المنطقة الغربية في سول مذكرة الاعتقال التي طلبتها وكالة التحقيق.

وأعربت الوكالة، التي واجهت تحديات في التحقيق مع الرئيس المتمرد، عن "أسف عميق" لأن يون "يبدو أنه يرفض سيادة القانون" دون بذل أي جهد لـ "حل القضية داخل النظام القضائي".

وأضافت: "إذا كان لا يستطيع قبول إصدار المذكرة، يمكنه متابعة عملية الاستئناف أو وسيلة لإلغائها داخل النظام القضائي".

كما أشارت الوكالة إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية للمحققين، حيث اقتحم محتجون المحكمة احتجاجا على إصدار المذكرة، مهددين الشرطة وضباط إنفاذ القانون.