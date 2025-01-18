استطلاع: كثير من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلدهم

أظهر استطلاع حديث للرأي أن هناك استياء كبيراً من أداء الديمقراطية في ألمانيا، وخاصة في الجزء الشرقي من البلاد.

وأعرب ما يقرب من 40% من المشاركين في الاستطلاع على مستوى ألمانيا عن استيائهم من أداء الديمقراطية، وارتفعت النسبة إلى 53% في شرق ألمانيا، بحسب "مؤشر ألمانيا"، الذي تصدره جامعتا ينا وهاله-فيتنبرج بالتعاون مع معهد لايبنتس للعلوم الاجتماعية في مانهايم.

وفي غرب ألمانيا، بلغت نسبة الاستياء 36%.

وعزا النائب البرلماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارستن شنايدر، النتائج إلى الشعور المستمر بانخفاض القيمة الذي يشعر به الألمان في شرق البلاد منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب الافتقار إلى التمثيل الكافي.

وقال شنايدر، وهو مفوض الحكومة الألمانية لشؤون شرق ألمانيا: "نحن بحاجة إلى المزيد من الألمان الشرقيين في المناصب القيادية".

وأشار شنايدر إلى أن المناطق الضعيفة هيكليا في شرق ألمانيا تسجل أعلى نسبة عدم رضا (56٪)، مضيفا أن الارتباط بين انخفاض الثقة في الديمقراطية والمشكلات الاقتصادية في المنطقة واضح.

وعلى الرغم من ذلك، أيد جميع الذين شملهم الاستطلاع تقريبا (98%) فكرة الديمقراطية بوجه عام.

ودعم 95٪ من الألمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، ودعم 89٪ التعايش السلمي بين جميع الأديان.

ومع ذلك، كانت الآراء أكثر انقساما بشأن قضايا مثل الهجرة، حيث اعتبرها 56٪ فقط فرصة، ودعم 57٪ هدف مستقبل محايد للمناخ.

وشمل الاستطلاع حوالي 4000 شخص عبر الهاتف خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى مايو/أيار 2024 للجزء الرئيسي من الدراسة. وتم إجراء مسح إقليمي منفصل مع حوالي 4000 شخص في مايو ويونيو من العام الماضي.

ويهدف الباحثون من خلال "مؤشر ألمانيا" إلى تقديم منظور جديد للمواقف والتقييمات الاجتماعية والسياسية للسكان الألمان، ويتم إجراء المسح سنويا.