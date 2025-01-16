باحثون: انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم" عام 2022 أطلقت 465 ألف طن من الميثان

كشفت دراسات حديثة أن الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" للغاز الطبيعي تحت مياه بحر البلطيق في عام 2022، تسببت في إطلاق نحو 465 ألف طن من غاز الميثان، الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وجاء في الدراسات الثلاث التي نشرتها مجلتا "نيتشر" و"نيتشر كوميونيكيشنز"، إن الانفجارات تعد أكبر حدث معروف من صنع الإنسان يؤدي إلى تسريب غاز الميثان إلى الغلاف الجوي.

ولم يكن الخطين يعملان وقت وقوع الانفجارات، التي يشتبه أنها أعمال تخريبية.

ولكن الانابيب كانت مليئة بالغاز الطبيعي المضغوط، الذي يعد الميثان أحد مكوناته الرئيسية. وقد شوهدت فقاعات تندفع إلى سطح البحر فوق الخطوط المتضررة لعدة أيام.

جدير بالذكر أن الميثان يأتي في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون، من حيث التسبب في تغير المناخ. وبحساب ذلك على مدار 20 عاما، سيتبين أن الميثان أقوى بنحو 85 مرة من ثاني أكسيد الكربون في قدرته على حبس الحرارة.