رئيس الكاميرون البالغ 92 عاما يعلن ترشحه لولاية ثامنة





جاء في منشور على حساب الرئيس الكاميروني بول بيا على منصة إكس اليوم الأحد أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام والمتوقع إجراؤها في 12 أكتوبر .

وأضاف المنشور على حسابه الرسمي "أنا مرشح للانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر 2025. تأكدوا من أن إصراري على خدمتكم يتماشى مع التحديات الهائلة التي نواجهها".

بيا (92 عاما) هو أقدم رئيس دولة في العالم، ووصل إلى السلطة قبل أكثر من أربعة عقود في 1982 عندما استقال سلفه أحمدو أهيدجو.

وباتت صحته موضع شكوك عدة مرات كان أحدثها العام الماضي عندما لم يظهر علنا لمدة 42 يوما.