بعد إصابتها في رحلة تزلج .. ملكة النرويج تخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب

قال البلاط الملكي في النرويج اليوم الثلاثاء، إن ملكة البلاد سونيا سوف تخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب هذا الأسبوع بعد تعرضها لمشكلة في القلب خلال رحلة تزلج.

ومن المقرر إجراء العملية بعد غد الخميس في مستشفى جامعة أوسلو.

وقال بيان إن من المتوقع أن تبقى الملكة (87 عاما) بالمستشفى لمدة يوم أو يومين حتى تتعافى.

وسونيا هي قرينة عاهل النرويج الملك هارالد ( 87 عاما).

ونقلت الملكة سونيا إلى مستشفى ليلهامر مطلع الأسبوع بسبب معاناتها مما يسمى بالرجفان الأذيني أو اضطراب في نظام ضربات القلب.

وبعد إقامتها لمدة قصيرة ، غادرت الملكة المستشفى بعد انتظام ضربات قلبها بشكل طبيعي.

يشار إلى أن الرجفان الأذيني يحدث عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة وغير منتظمة.

وإذا ما تركت الحالة دون علاج، قد تؤدي إلى حدوث السكتات الدماغية.