فرق رياضية في لوس انجليس تتبرع بثمانية ملايين دولار لجهود الإغاثة من حرائق الغابات

تعهد 12 فريقا رياضيا محترفا في لوس انجليس بالتبرع بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في المدينة وأولئك الذين يكافحون الحرائق.

وذكرت فرق انجل سيتي وانجلز وشارجرز وكليبرز ودودجرز ودكس وجالاكسي وكينجز ولوس انجليس إف.سي وليكرز ورامز وسباركس، أنهم سيقدمون مساهمات إلى الصليب الأحمر الأمريكي، وإدارة الإطفاء في لوس انجليس ومنظمات الإغاثة الأخرى.

كما ستقوم الفرق ومتجر فاناتيكس للملابس الرياضية ومتجر فان جير ستور بتوزيع بضائع رياضية بقيمة 3 ملايين دولار على سكان لوس انجليس الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتوزيع أدوات النظافة الشخصية واللوازم المدرسية والأحذية الرياضية والمزيد في مواقع الإغاثة في جميع أنحاء المدينة.

ومن المتوقع أن تعود الرياح العاتية الخطيرة إلى لوس انجليس في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما يعرض للخطر الجهود المبذولة لاحتواء حرائق الغابات الهائلة التي دمرت أحياء بأكملها، وأودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا وأحرقت منطقة بحجم واشنطن العاصمة.

وأجبرت حرائق الأسبوع الماضي المسؤولين على نقل مباراة فاصلة في دوري كرة القدم الأمريكية بين لوس انجليس رامز ومينيسوتا فيكنجز، والتي كان من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم، من ملعب سوفي في إنجلوود إلى جلينديل بولاية أريزونا وتأجيل مباريات فريقي ليكرز وكليبرز لكرة السلة.

ومن المقرر أن يستضيف الثنائي الذي ينافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مباراتين في لوس انجليس مساء اليوم، في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

وقال جيه.جيه ريديك مدرب لوس انجليس ليكرز، الذي فقد منزله في باسيفيك باليساديس خلال الحرائق الأسبوع الماضي، إن الفريق سيقوم بدوره للمساعدة في إعادة بناء المدينة.

وقال ريديك "ملتزمون أكثر من أي وقت مضى تجاه لوس انجليس.

"ندرك أن الأمر لا يقتصر على مجتمعنا فقط. نحن ملتزمون بمساعدة الناس قدر استطاعتنا وسنفعل ذلك".