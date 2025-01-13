وزراء دفاع أوروبيون يناقشون في بولندا قضايا الأمن الأوروبي مع اقتراب رئاسة ترامب

المقرر أن يجتمع وزراء دفاع كل من بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة في وارسو في وقت لاحق من اليوم الإثنين لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي في إطار تنسيق جديد من خمسة أطراف تم تأسيسه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويسعى الحلفاء الأوروبيون إلى تحسين الأمن الأوروبي والاستعداد للتصدي للنزاعات ردا على إضعاف ترامب المستمر لموثوقية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) .

ومن غير الواضح ما إذا كان أو إلى أي مدى ستواصل الولايات المتحدة تقديم دعمها العسكري لأوكرانيا تحت قيادة ترامب. ومع تبقي أسبوع واحد على تنصيب ترامب في 20 يناير الثاني الجاري، يرغب وزراء الدفاع الأوروبيون أيضا في مناقشة تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.

وسيكون من المثير للاهتمام أيضا رؤية رد فعل الوزراء على مزاعم ترامب الأخيرة التي يدعي فيها الحق في جرينلاند، التي تنتمي إلى الدنمارك، وطموحاته في ضم كندا- وهما من حلفاء الناتو.