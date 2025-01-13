البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى عائلات 3 أمريكيين محتجزين في أفغانستان

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى عائلات ثلاثةأمريكيين تحتجزهم حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان منذ عام 2022، وأكد التزامهبإعادة الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصدر مطلع أن إدارة بايدن تتفاوض معطالبان منذ يوليو تموز تقريبا بخصوص اقتراح أمريكي لتبادل الأمريكيين الثلاثة،رايان كوربيت وجورج جليزمان ومحمود حبيبي، بمحمد رحيم الأفغاني المحتجز فيجوانتانامو.

وقال مصدر ثان مطلع اليوم الأحد إن الجهود الرامية إلى إطلاق سراحالأمريكيين مستمرة.

وأُلقي القبض على كوربيت وحبيبي في واقعتين منفصلتين في أغسطس 2022 بعد عاممن سيطرة طالبان على كابول وسط انسحاب فوضوي للقوات الأمريكية.

واحتجزت السلطات جليزمان في وقتلاحق من العام ذاته في أثناء زيارته لأفغانستان بغرض السياحة.

ورحب أحمد حبيبي، شقيق محمود حبيبي، الذي كان ممن تحدث إليهم بايدن اليومالأحد بالنقاش مع الرئيس الأمريكي.

وقال "كان الرئيس بايدن واضحا جدا في إخبارنا بأنه لن يبادل رحيم إذالم تسمح طالبان لأخي بالرحيل... قال إنه لن يتركه وشأنه. عائلتي ممتنة جدا لأنهيقف إلى جانب أخي".

وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن طالبان، التي تنفي احتجاز حبيبي، ردتعلى الاقتراح الأمريكي بعرض لتبادل جليزمان وكوربيت مقابل رحيم واثنين آخرين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن أعاد إلى الوطن أكثر من 75 أمريكيا كانوامحتجزين ظلما في مناطق بأنحاء العالم، منها ميانمار والصين وغزة وهايتي وإيرانوروسيا ورواندا وفنزويلا وغرب أفريقيا.

وأضاف البيت الأبيض أن إدارة بايدن أعادت أيضا جميع الأمريكيين المحتجزينفي أفغانستان قبل الانسحاب العسكري الأمريكي.

وقال "لقد عمل الرئيس بايدن وفريقه على مدار الساعة، وفي كثير منالأحيان بالشراكة مع حلفاء رئيسيين، للتفاوض من أجل إطلاق سراح الأمريكيينالمحتجزين رهائن أو المعتقلين ظلما في الخارج حتى يتمكنوا من لم شملهم مع أسرهم،وسوف يستمرون في القيام بذلك طوال الفترة المتبقية من ولايتهم".