عمران خان يقدم التماساً إلى المحكمة العليا للإفراج عنه بكفالة

تقدم عمران خان، مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بالتماس إلى المحكمة العليا، في لاهور، يطلب فيه الإفراج عنه بكفالة، بعد اعتقاله في عدة قضايا رفعت ضده في التاسع من مايو الماضي.

وفي الالتماس الذي قدمه للمحكمة، قال عمران خان إنه كان رهن الاحتجاز لدى مكتب المحاسبة الوطني في إسلام آباد، في التاسع من مايو، ولم يكن له أي علاقة بالعنف، الذي اندلع في ذلك اليوم.

ووصف مؤسس الحزب القضايا المسجلة ضده بأنها "عمل من أعمال الانتقام السياسي"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وقال عمران خان للمحكمة إنه تعرض لاضطهاد سياسي ويواجه العديد من القضايا الملفقة منذ عامين وطلب من المحكمة الإفراج عنه بكفالة بعد الاعتقال.

وتقدم عمران خان بالالتماس إلى المحكمة العليا في لاهور، بعد أن رفضت محكمة مكافحة الإرهاب طلبه بالإفراج عنه بكفالة في ثماني قضايا في التاسع من مايو الماضي.