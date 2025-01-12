يحضر تنصيب ترامب .. وزير خارجية اليابان يحمل ملفات مهمة لواشنطن

قال وزير خارجية اليابان، تاكيشي إيوايا إن بلاده بحاجة إلى أن توضح للولايات المتحدة أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يصب في مصلحة واشنطن.

وأضاف إيوايا في برنامج "صنداي ديبيت" الذي تبثه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن المنتجات التي ربما تخضع للرسوم الجمركية، سوف تخضع للتدقيق، بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة لمنصبها وأنه يرغب في التعاون مع السلطات المعنية لتوضيح هذا الأمر، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتابع الوزير أنه يود أن يوضح للسلطات الأمريكية أن الاستحواذ المتعثر لشركة يو.إس ستيل الأمريكية، من قبل شركة نيبون ستيل اليابانية، هو صفقة من شأنها أن تؤدي إلى علاقة مربحة لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف وزير الخارجية الياباني أنه يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تمت دعوته إليه.