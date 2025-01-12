الدنمارك ترسل لفريق ترامب رسائل خاصة بشأن جرينلاند

ذكر مصدران مطلعان لموقع (أكسيوس) الأمريكي الإخباري أن الدنمارك أرسلت رسائل خاصة في الأيام القليلة الماضية لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعرب فيها عن رغبتها في مناقشة تعزيز الأمن في جرينلاند أو زيادة تواجد الجيش الأمريكي في الجزيرة.

وكان عدم استبعاد ترامب استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند، بمثابة تهديد فعال بغزو أحد الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ أمد طويل.

وفاجأت هذه التصريحات كوبنهاجن والعديد من العواصم الأوروبية. يذكر أن جرينلاند تتمتع بالحكم الذاتي بصورة كبيرة، لكن الدنمارك تبقي على مسؤوليتها في الدفاع عنها.

وأعلن ترامب مرارا أن السيطرة على جرينلاند ضروري للأمن القومي الأمريكي في مواجهة روسيا والصين.

وترغب الحكومة الدنماركية في إقناع ترامب، بما في ذلك عن طريق الرسائل التي تم تمريرها لمستشاريه الأسبوع الجاري، بأنه يمكن التعامل مع مخاوفه الأمنية دون مطالبة الولايات المتحدة بالسيطرة على جرينلاند.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لموقع أكسيوس إن الدنمارك ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ولم يكن ليتخيل أي أحد أنها ستكون أول دولة يفتعل معها ترامب معركة.