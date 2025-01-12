استقالة ممثل ادعاء حقق في قضيتين لترامب من وزارة العدل

أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث، الذي قاد قضيتين اتحاديتين ضد دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية، استقال من منصبه بينما يستعد الرئيس الجمهوري المنتخب للعودة إلى البيت الأبيض.

وجاء في الوثائق التي قُدمت السبت إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون أن سميث قدم استقالته من وزارة العدل، وطلب فيها إلغاء أمر قضائي كانت قد أصدرته يمنع نشر تقريره النهائي.

وأشارت الوثائق إلى أن سميث أكمل عمله وقدم تقريره السري النهائي في السابع من يناير و"استقال" من وزارة العدل في 10 يناير .

وبصفته مدعيا سابقا في جرائم الحرب، تولى سميث قضيتين من أصل أربع قضايا جنائية واجهها ترامب بعد مغادرته المنصب الرئاسي.

ومع ذلك، توقفت الإجراءات القضائية بعد أن أسقط قاض عينه ترامب في فلوريدا إحدى القضيتين، فيما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية. ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة.