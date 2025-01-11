إيلون ماسك يصف المفوض الأوروبي السابق بروتون بأنه "طاغية أوروبا"

وصف إيلون ماسك السبت المفوض الأوروبي السابق للشؤون الرقمية تييري بروتون بأنه "طاغية أوروبا" في رسائل متوترة جديدة عبر الإنترنت بين الرجلين بشأن دعم الملياردير لليمين المتطرف في ألمانيا.

وفي أواخر ديسمبر، قال ماسك في منشور على منصة إكس التي يملكها، إن "حزب البديل لألمانيا وحده قادر على إنقاذ ألمانيا". وأثار هذا التعليق ضجة في أوروبا، واعتبره بروتون "تدخلا أجنبيا".

رد ماسك قائلا "يا رجل، إن 'التدخل الأجنبي' الأميركي هو السبب الوحيد الذي يجعلك لا تتحدث الألمانية أو الروسية اليوم"، في إشارة إلى الإنزال الأميركي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد تجدد الخلاف هذا الأسبوع في أعقاب مقابلة أجراها بروتون مع شبكتي "بي إف إم تي في/آر إم سي"، قال فيها "دعونا نحافظ على هدوئنا وننفّذ قوانيننا في أوروبا عندما تكون مهددة ... لقد فعلنا ذلك في رومانيا ومن الواضح أننا سنضطر إلى القيام بذلك إذا كان ذلك ضروريا في ألمانيا".

السبت، رد إيلون ماسك عبر منصة إكس بالإشارة إلى "العبثية المذهلة لتييري بروتون طاغية أوروبا".

وماسك مقرّب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وينتقد بانتظام الأنظمة الأوروبية في المجال الرقمي، ويتهم بروكسل بممارسة الرقابة. وقد تبنى رئيس شركة ميتا مارك زاكربرغ هذا الموقف.

ردًا على منشور إيلون ماسك، كتب بروتون أيضا على منصة إكس "طاغية أوروبا؟ يا إلهي! لكن لا إيلون ماسك: ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي آلية لإلغاء أي انتخابات، أينما كانت في الاتحاد الأوروبي".

تم توجيه الاتهام رسميا إلى منصة إكس في يوليو بسبب عدة انتهاكات محتملة. وفي حال إدانة المنصة وعدم امتثالها للقرارات، يمكن للمفوضية أن تفرض على إيلون ماسك غرامة تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية لجميع الشركات التي يديرها، أي عدة مليارات من اليورو.