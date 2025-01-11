وزير ألماني يطالب أوروبا برد "قوي" على نزاع محتمل مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، سيتعين على أوروبا الرد "بقوة".

وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية وصحيفة "أويست فرانس" الفرنسية إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار: "هناك مقولة مفادها أن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حاليا بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أمريكية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك".

وكان ترامب أعلن مرارا خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأمريكي.

وقال هابيك: "نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة"، مؤكدا أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: "ولكننا مستعدون لخلاف ذلك".