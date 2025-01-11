"إنه مريض للغاية" .. تحذيرات خطيرة من كاتب سيرة إيلون ماسك

أدلى سيث أبرامسون، كاتب سيرة إيلون ماسك، ببعض الادعاءات الكبيرة حول الصحة العقلية واتخاذ القرارات للرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، محذرًا من أن نفوذه وأفعاله قد يكون لها آثار خطيرة على الولايات المتحدة.

في سلسلة من المنشورات على X، المنصة التي يملكها ماسك، زعم أبرامسون أن ماسك ربما "أصيب بالجنون" ودعا إلى تدخل حكومي فوري.

واستشهد أبرامسون، الذي يزعم أنه تابع عن كثب سلوك ماسك لمدة عامين، بالصراعات التي اعترف بها الملياردير مع الصحة العقلية وتعاطي المخدرات والتوتر، وفقا لموقع ndtv.

وكتب: "أنا كاتب سيرة ماسك الذي كنت أتتبع سلوكه عبر الإنترنت على مدار العامين الماضيين - ونظراً لأنه اعترف بكل الأمراض العقلية وتعاطي المخدرات بشكل مفرط والتوتر الشديد، فمن المعقول الآن أن نخشى أنه مريض بشدة"، داعياً إلى "حماية أمريكا من إيلون ماسك".

وأشار كاتب السيرة الذاتية إلى الدور البارز الذي لعبه ماسك في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الفضاء والمركبات الكهربائية ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعيينه رئيسًا جديدًا لإدارة كفاءة الحكومة (DOGE) في ظل إدارة ترامب.

وزعم أبرامسون أن سيطرة ماسك على "الصناعات الأساسية" ومنصبه في فريق انتقال الحكومة يخلقان وضعًا قد يعرض الاستقرار الوطني للخطر.

وأضاف أبرامسون "إن ممتلكاته في العديد من الصناعات الأساسية وحقيقة أنه الرئيس القادم للولايات المتحدة تعني أن جنونه وتحريضه المتزايد على العنف يعرضنا جميعا للخطر".

وحث أبرامسون الإدارة الحالية على اتخاذ إجراءات خلال أسابيعها الأخيرة في السلطة، بما في ذلك إنهاء العقود الحكومية مع ماسك، ورفع دعاوى قضائية ضد ما وصفه بالمبادرات غير الدستورية بموجب قانون DOGE.

وكتب أبرامسون: "لمدة 14 يومًا أخرى، أصبحت الإدارة في وضع يسمح لها باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أمريكا من إيلون ماسك".

كان ماسك صريحًا بشكل متزايد بشأن X، حيث شارك في مناقشات مثيرة وأدلى بتصريحات مثيرة للجدال، حيث انتقد حكومة المملكة المتحدة لرفضها الدعوات لإجراء تحقيق عام في "فضيحة أولدهام" واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالفشل في مقاضاة الجناة أثناء فترة ولايته كمدير للادعاء العام. ووصف ماسك هذه الحوادث بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وأعرب ماسك أيضًا عن دعمه لتومي روبنسون، مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة.

وقد أثارت تحذيرات أبرامسون جدلاً بين مستخدمي إكس. ففي حين ردد البعض مخاوفه، منتقدين سلوك ماسك غير المنتظم، دافع آخرون عن رؤية الملياردير. ووصف أحد المستخدمين ماسك بأنه "شخص شرير في أفلام جيمس بوند، مدمن للمخدرات"، بينما تكهن آخر بأن ماسك يرى نفسه حارسًا للثقافة الغربية.