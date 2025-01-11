أحزاب ألمانية تعقد مؤتمرات رئيسية مع انطلاق الحملة الانتخابية

من المقرر أن تعقد ثلاثة أحزاب رئيسية في ألمانيا اليوم السبت مؤتمرات لتأكيد برامجها الانتخابية ومرشحيها في الانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في 23 فبرايرالمقبل.

ويعقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) مؤتمرا حزبيا في العاصمة برلين، حيث يعتزم تأكيد اختيار المستشار أولاف شولتس كمرشح رئيسي له في الانتخابات واعتماد بيانه الانتخابي.

ومن المقرر أن يلقي شولتس في المؤتمر القصير، الذي سيستمر خمس ساعات فقط، خطابا أمام 600 مندوب.

ويواجه المستشار مهمة صعبة لحشد الناخبين خلف حزبه، الذي يحتل حاليا المركز الثالث في استطلاعات الرأي بعد التحالف المسيحي المحافظ وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ومن المقرر أن يعقد حزب البديل من أجل ألمانيا أيضا اليوم السبت في مدينة ريزا بشرق ألمانيا مؤتمرا يستمر يومين، حيث يخطط لإعلان زعيمة الحزب أليس فايدل مرشحة رئيسية للانتخابات.

ولا يزال الحزب اليميني الشعبوي بحاجة إلى توضيح بعض النقاط في برنامجه الانتخابي، حول مواضيع مثل روسيا والاتحاد الأوروبي وسياسة الأسرة.

ودعا معارضون إلى احتجاجات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا في ريزا، التي تقع على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب برلين.

ويتوقع منظمو الاحتجاجات مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تختتم اللجنة التنفيذية للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ اجتماعها المغلق الذي استمر يومين في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا. وسيعلن فريدريش ميرتس، زعيم الحزب والمرشح الأوفر حظا لخلافة شولتس بعد الانتخابات، نتائج الاجتماع خلال مؤتمر صحفي.