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العالم

توقف الصندوقين الأسودين يزيد غموض حادث الطائرة الكورية المنكوبة

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رويترز

أكدت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن الصندوقين الأسودين لطائرة جيجو إير التي تحطمت في 29 ديسمبر توقفا عن التسجيل قبل أربع دقائق فقط من الحادث.

ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدى إلى مقتل 179 شخصا.

وقع الحادث عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز بوينغ 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب، فيما وصف بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.