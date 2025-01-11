تراجع عدد طلبات اللجوء في أوروبا

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء ومقرها مالطا إن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا انخفض بنحو 12% خلال العام الماضي.

وسجلت الوكالة ما يزيد قليلا عن مليون شخص قدموا طلبات أولية في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي وكذلك في النرويج وسويسرا، وفقا للأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي عام 2023، بلغ عدد طلبات اللجوء 14ر1 مليون. وأوضحت وكالة اللجوء أن معظم الطلبات جاءت من سوريا ، بنسبة (15%) تلتها أفغانستان بنسبة (7ر8%) ثم فنزويلا بنسبة (3ر7%) ثم تركيا بنسبة (5ر5%).

وداخل الاتحاد الأوروبي، لا تزال ألمانيا تتلقى طلبات لجوء أكثر بكثير من الدول التي تليها وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.