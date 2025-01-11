وزير الخارجية الياباني سيحضر حفل تنصيب ترامب

قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني، مما يضمن تواجد مسؤول رفيع المستوى من حليف آسيوي رئيسي في الحدث.

أضاف المصدران المطلعان أن إيوايا تلقى دعوة من معسكر ترامب لحضور مراسم التنصيب وأنه قبل الدعوة، في تأكيد لتقارير سابقة لوسائل إعلام يابانية.

وذكرت صحيفة نيكي أن إيوايا سيكون أول عضو في مجلس الوزراء الياباني يحضر حفل تنصيب رئيس أمريكي.

ولم ترد السفارة اليابانية في واشنطن ومسؤولو فريق تنصيب ترامب على طلبات للتعليق حتى الآن.

وقال أحد المصدرين المطلعين إن إيوايا يأمل في ترتيب اجتماع مع السيناتور ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخارجية، خلال زيارته للولايات المتحدة