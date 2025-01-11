البرلمان الالماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد

تعقد لجنة الأغذية والزراعة في البرلمان الألماني جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمناقشة تفشي مرض الحمى القلاعية مع وزير الزراعة جيم أوزدمير ، حسبما أفادت النائبة ريناته كوناست رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب الخضر في البوندستاج .

ووفقا لمعهد فريدريش لوفلر ، وهو المركز الرائد لأمراض الحيوان في ألمانيا ، فإن الحمى القلاعية تنتشر بانتظام في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك في أجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية.

وحذر المعهد من أن "المنتجات الحيوانية المستوردة بشكل غير قانوني من هذه البلدان تشكل تهديدا مستمرا للزراعة الأوروبية" ، كما حذر المعهد من أن مواد الأعلاف ومواد الفراش المستوردة من البلدان التي يتفشي فيها مرض الحمى القلاعية يمكن أن تتسبب أيضا في تفشي المرض.

ويقول المعهد: "تعد الحمى القلاعية واحدة من أهم الأمراض الحيوانية من الناحية الاقتصادية في العالم نظرا لآثارها الكارثية المحتملة".

وأضاف:" ونظرا للزيادة في حجم التجارة العالمية والسفر بين الدول ، فإن هناك خطرا مستمرا من إعادة ظهور الحمى القلاعية وانتشارها بشكل مدمر في أوروبا."

وكانت السلطات في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق، عن عزمها إعدام وإبادة 11 من جاموس الماء بعد اكتشاف ثلاث حالات بمرض الحمى القلاعية شديد العدوى بينها.