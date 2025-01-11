ترامب يجتمع مع زوكربيرغ في منتجع مار إيه لاغو

نقل موقع سيمافور الإخباري عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ التقى بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاغو أمس الجمعة.

ولم ترد شركة ميتا ولا معسكر ترامب بعد على طلب رويترز للتعليق.

كانت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة قالت في وقت سابق إنها قررت إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول، بما في ذلك برامج التوظيف والتدريب واختيار الموردين، في مذكرة موجهة إلى موظفيها.

وفي الأسبوع الماضي، ألغت شركة التواصل الاجتماعي أيضا برنامج التحقق من صحة المعلومات في الولايات المتحدة وخففت القيود المفروضة على المناقشات المتعلقة بالموضوعات المثيرة للجدل مثل الهجرة والهوية الجنسية، رضوخا لانتقادات المحافظين مع استعداد ترامب لتولي المنصب مرة أخرى.