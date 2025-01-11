سكان من لوس انجليس يبكون على أطلال منازلهم المدمرة جراء حرائق الغابات

بدأ الناجون من حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من مدينة لوس انجليس الأمريكية في العودة إلى منازلهم بعد إجلائهم منها في الأيام القليلة الماضية، على أمل أن تكون منازلهم قد نجت من أسوأ آثار الدمار.

وبدلا من ذلك، لم يجد كثيرون منهم سوى أساسات خرسانية وأنقاضا وذكريات محتها الحرائق.

وقالت السلطات الأمريكية إن حرائق الغابات، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب كاليفورنيا على مر تاريخها، أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل منذ صباح الجمعة وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10 آلاف مبنى.

وتُظهر صور جوية لبعض الأحياء ومنها باسيفيك باليساديس وألتادينا منازل محترقة بالكامل، وكأنها منطقة حرب.

وعبر بعض الناجين عن سعادتهم بعد أن نجوا من هذا الدمار، لكن كثيرين آخرين يذرفون الدموع على فقدان منازلهم وسط مخاوف بشأن مستقبل مليء بالشكوك.