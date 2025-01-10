ميلوني تتعهد باستمرار دعم أوكرانيا مع وصول زيلينسكي إلى إيطاليا لإجراء محادثات

تعهدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني باستمرار دعم أوكرانيا وذلك مع وصول رئيس الدولة المتضررة من الحرب، فولوديمير زيلينسكي، إلى روما مساء الخميس لإجراء محادثات. واستقبلت ميلوني زيلينسكي في مقر إقامتها الرسمي لإجراء نقاش خاص استمر أقل من ساعة.

وأكدت دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا، بحيث يمكن للبلاد وشعبها التصدي للحرب الروسية العدوانية، وفقا لمكتبها. وأضاف البيان أنه ينبغي خلق "أفضل الظروف الممكنة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم" لكييف.

وكتب زيلينسكي بعد الاجتماع على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا ممتن للغاية لإيطاليا وشعبها على دعمهم الثابت. معا، يمكننا الاقتراب من السلام العادل وتعزيز مواقفنا المشتركة".

ومن المقرر أن يلتقي أيضا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كويرينال صباح اليوم الجمعة.