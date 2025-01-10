موجة برد تجتاح كوريا الجنوبية وانخفاض الحرارة إلى 15 تحت الصفر

تستمر موجة البرد في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وسط إصدار تحذير من موجة برد في معظم مناطق البلاد. وتنخفض درجات الحرارة خلال الصباح في المناطق الوسطى والمناطق الداخلية من الجزء الشرقي بإقليم شمال جولا، وإقليم شمال جيونجسانج إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الجنوبية إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال النهار في معظم مناطق البلاد إلى نحو الصفر، لكن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أدنى من الصفر بسبب الرياح القوية.

وفي الساعة الخامسة صباحا(2000 بتوقيت جرينتش)، بلغت درجات الحرارة في العاصمة سول، وإنتشون الواقعة على 30 كيلومترا غرب سول، ودايجون بوسط البلاد 6ر11 درجة مئوية تحت الصفر، و5ر11 درجة مئوية تحت الصفر و7ر12 درجة مئوية تحت الصفر على التوالي، كما سجلت في دايجو الواقعة على بعد 235 كيلومترا جنوب شرق سول، وبوسان الواقعة على 320 كيلومترا جنوب شرق سول، 5ر10 درجات مئوية تحت الصفر و7ر9 درجات مئوية تحت الصفر على التوالي.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إنها تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 6 درجات مئوية تحت الصفر و 4 درجات مئوية فوق الصفر.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد الساحل الغربي في الجزء الجنوبي بإقليم جنوب تشونج تشيونج، والساحل الغربي بإقليم جولا من 1 - 5 سنتيمترات من الثلوج حتى صباح اليوم، ويشهد الساحل الغربي بإقليم جنوب تشونج تشيونج والساحل الغربي بإقليم جنوب جولا والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو وغيرها من 1 - 20 سنتيمترا من الثلوج اعتبارا من عصر يوم 10 يناير/كانون الثاني حتى يوم 12 يناير/كانون الثاني.