بدء عملية إخلاء وسط مدينة دريسدن الألمانية بسبب قنبلة

بدأت في مدينة دريسدن الألمانية عملية إخلاء في منطقة محيطة بموقع عُثر فيه على قنبلة جوية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وانطلقت صافرات الإنذار في ساعة مبكرة من صباح اليوم إيذانا بإخلاء المنطقة.

وذكرت السلطات أن نحو 10 آلاف شخص متضرر أصبح لديهم الآن مهلة بين الساعة السابعة والتاسعة صباحا (التوقيت المحلي) لمغادرة المنطقة في وسط المدينة، لتبدأ بعد ذلك عملية إبطال مفعول القنبلة.

وعُثر أمس الأربعاء على القنبلة الإنجليزية أثناء أعمال هدم لجسر كارولا المنهار في مدينة درسدن. وتأثر جزء كبير من الحي القديم في دريسدن بالإغلاق واسع النطاق.