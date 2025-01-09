الولايات المتحدة .. حرائق غابات تخرج عن السيطرة وسقوط قتلى

حاصرت حرائق غابات مستعرة مدينة لوس انجلوس الأمريكية يوم أمس الأربعاء وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه ودفعت المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.

وتعرقل الرياح العاتية والجافة جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت يوم الثلاثاء.

وقالت مسؤولة الإطفاء كريستين كراولي في مؤتمر صحفي إن حريقا جديدا اندلع في منطقة هوليوود هيلز بلوس انجلوس مساء الأربعاء، ما أدى إلى المزيد من عمليات الإجلاء ورفع عدد حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة لوس انجلوس إلى ستة.

ويقول مسؤولون إنه لم يتم تحقيق أي نسبة احتواء لجميع هذه الحرائق.

ووفقا لموقع معني بانقطاعات التيار الكهربائي فقد انقطعت الكهرباء عما يقرب من مليون منزل وشركة في مقاطعة لوس انجلوس. كما تقرر إغلاق المدارس في المقاطعة حتى يوم الخميس على الأقل.

وبالإضافة إلى حريقين كبيرين، اندلعت أربعة حرائق أصغر في المقاطعة مما أدى إلى استنزاف موارد مكافحة الحرائق التي كانت قد استنفدت بالفعل.

يأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ بداية الموسم في أكتوبر.

ويقول العلماء إن الحرائق، التي اندلعت في غير التوقيت المعتاد لحرائق الغابات، تمثل أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي من المرجح أن تتفاقم بصورة أكبر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم في العقود القادمة.