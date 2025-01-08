بنما ترفض مزاعم ترامب: السيادة على قناتنا غير قابلة للتفاوض

رفضت حكومة بنما ، بشكل قاطع مزاعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن قناة بنما.

وقال وزير الخارجية خافيير مارتينيز أتشا في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء(صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش): السيادة على قناتنا غير قابلة للتفاوض".

وأضاف الوزير "الأيادي الوحيدة التي تسيطر على القناة هي أياد بنمية وسيبقى الأمر كذلك" مؤكدا أن القناة تخدم البشرية والتجارة العالمية.

يشار إلى أن ترامب وصف في ديسمبر الماضي، رسوم العبور عبر قناة بنما بأنها غير عادلة بشكل كبير ، ودعا إلى إعادة سيطرة الولايات المتحدة على الممر المائي إذا لم يتم التعامل معه بشكل عادل.

ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية لمحاولة السيطرة على قناة بنما وجرينلاند.

وقال ترامب إنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند، حيث أعلن أن سيطرة الولايات المتحدة على كليهما أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي.