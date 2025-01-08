ترامب يهدد مجدداً بـ"اندلاع الجحيم في الشرق الأوسط"

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، مجددا من أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير، فإن "الجحيم سوف يندلع في الشرق الأوسط".

وقال ترامب، خلال تصريحات في منتجعه مار إيه لاجو بولاية فلوريدا: "لن يكون هذا جيدا لحماس ولن يكون جيدا، بصراحة، لأي شخص، سوف يندلع الجحيم، ولا داعي لقول المزيد، لكن هذا هو الأمر"، مضيفا أنه "لم يكن ينبغي أن يحدث هذا أبدا"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وذكر ستيفن ويتكوف، الذي اختاره ترامب لشغل منصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، إن المفاوضين "يحققون الكثير من التقدم" بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي تصريحات أدلى بها مع الرئيس المنتخب، قال ويتكوف إنه يأمل حقا "أن يكون لدينا بحلول حفل التنصيب بعض الأمور الجيدة التي سنعلنها نيابة عن الرئيس"، وأضاف أنه سيعود إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تجرى المفاوضات الأربعاء.

وتابع: "الرئيس وسمعته والأشياء التي قالها هي التي تقود هذه المفاوضات، لذا نأمل أن تنجح كل الأمور وأن نتمكن من إنقاذ بعض الأرواح".

يذكر أن ترامب قال، في ديسمبر، إنه "سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين كرئيس.

وأضاف ترامب، على منصته "تروث سوشال": "يتحدث الجميع عن الرهائن المحتجزين بعنف شديد وبطريقة غير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط لكن كل هذا مجرد كلام ولا يوجد عمل".

وتابع: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم سيدفع في الشرق الأوسط ثمنه الباهظ، وأولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

وذكر: "سيتعرض المسؤولون عن ذلك لضربة أقوى من أي ضربة أخرى تعرض لها أي شخص في التاريخ الطويل والحافل للولايات المتحدة الأمريكية، أطلقوا سراح الرهائن الآن".