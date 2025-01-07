المستشار الألماني ينتقد مطالب نائبه بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس مطالب نائبه ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي تصل إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شولتس في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية نُشرت اليوم الثلاثاء: "تبدو الفكرة غير ناضجة بعض الشيء بالنسبة لي أن يُجرى مضاعفة ميزانية الدفاع مرة أخرى تقريبا من حوالي 80 مليار يورو إلى 140 مليار يورو، دون تحديد ما سيتم إنفاق الأموال عليه ومن أين ستأتي... من سيدفع الفاتورة؟ المواطنون؟".

وكان هابيك، وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، طالب في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية بزيادة ميزانية الدفاع إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع حاليا أن يستثمر جميع شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع. وحققت ألمانيا هذا الهدف عام 2024 لأول مرة منذ عقود.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تشهد انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير المقبل، وذلك بعد أن انهار الائتلاف الحاكم الخريف الماضي في أعقاب إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى انسحاب الحزب من الائتلاف الحاكم الذي كان يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس وحزب الخضر.

ولم يستبعد شولتس أن يكون الحزب الديمقراطي الحر شريكا في ائتلاف حاكم جديد، وقال: "ليس لدي أي شيء عام ضد الحزب الديمقراطي الحر. الرائع في الديمقراطية هو الديمقراطية... الانتخابات هي الاختيار. المواطنون هم من يقررون، ونحن الساسة علينا أن نتعامل مع النتيجة".

وفي المقابل، أكد شولتس أنه لن يدخل أبدا في ائتلاف حاكم مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وعندما سُئل عن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي، بدا موقفه غير قاطع، حيث قال: "من الصعب تصور ذلك مع حزب يسعى للتقرب من روسيا، ويشكك في الارتباط بالغرب وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويريد ترك أوكرانيا معلقة".

وفي استطلاعات الرأي، يتقدم التحالف المسيحي بفارق كبير على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن يبدو أن ذلك لا يزعج شولتس حتى قبل سبعة أسابيع تقريبا من الانتخابات، وقال: "أنا مندهش من التصرف في كثير من الأحيان كما لو أن الانتخابات العامة قد أجريت بالفعل. أنا مقتنع بأن الأمور ستنتهي بشكل مختلف عما يعتقده الكثير من الناس، مثلما حدث في عام 2021"، وذلك في إشارة إلى نجاح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في اللحاق بالركب قبل الانتخابات العامة الماضية. وقال شولتس عندما سئل عما إذا كان يرى أن هابيك سيكون لديه فرصة للفوز بالمستشارية إن القرار سيكون في النهاية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي.