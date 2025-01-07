زلزال قوته 6.9 درجة يهز مدينة شيجاتسي في التبت

قال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز شيجاتسي، ثاني أكبر مدينة في التبت، والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم الثلاثاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش)

وكان على عمق 10 كيلومترات. وذكرت وسائل إعلام هندية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتمندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم. وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل على نحو متكرر.

ففي 2008، تسبب زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان في مقتل نحو 70 ألف شخص. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 29 زلزالا بلغت قوتها ثلاث درجات أو أكثر وقعت في نطاق 200 كيلومتر من زلزال شيجاتسي في السنوات الخمس الماضية، وكانت جميعها أقل من زلزال اليوم الثلاثاء. وفي 2015، هز زلزال قوته 7.8 درجة منطقة قريبة من كاتمندو في نيبال المجاورة، مما أودى بحياة نحو تسعة آلاف شخص وتسبب في إصابة الآلاف في أسوأ زلزال تشهده البلاد.