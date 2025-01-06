ارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوياتها منذ 4 شهور

استمر نمو نشاط قطاع الخدمات في الهند خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أسرع من الشهر السابق، بحسب مسح إس أند بي جلوبال لمديري مشتريات القطاع نشرت نتنائجه اليوم الاثنين. وأشار المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند خلال ديسمبر الماضي إلى 3ر59 نقطة مقابل 4ر58 نقطة خلال نوفمبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. كانت القراءة الأولية للمؤشر 8ر60 نقطة.

وارتفع معدل نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ 4 شهور، في ظل بيئة الطلب القوية. وسجل قطاعا الخدمات المالية والتأمين أسرع نمو بين القطاعات الفرعية، من حيث الأعمال الجديدة والنشاط.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح تراجع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات التشغيل خلال الشهر الماضي بعد وصوله في الشهر السابق إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهرا.

في الوقت نفسه استمر مؤشر أسعار بيع الخدمات فوق متوسط القراءة، رغم انخفاضه عن الشهر السابق. في الوقت نفسه ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات في الهند خلال الشهر الماضي إلى 2ر59 نقطة مقابل 6ر58 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى نمو حاد في نشاط القطاع الخاص الهندي.