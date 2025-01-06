الصين تستعد للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة

تحتفل الصين في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري بعيد الربيع، أو ما يعرف بالسنة القمرية الجديدة ، الذي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر عام 2023قرارا بإدراجه ضمن قائمة الأعياد الرسمية في الأمم المتحدة . وجاء هذا القرار تجسيدا للتقدير العالمي لتراث الشعوب وتثمينا للحضارة والثقافة الصينية.

وذكرت وكالة لأنباء الصينية ( شينخوا) أن الصين ستطلق حدثا لتسوق السلع عبر الإنترنت يمتد لشهر احتفالا بقرب حلول عيد الربيع .

وسوف يستمر الحدث الذي تطلقه وزارة التجارة وينظم بتوجيه من العديد من الإدارات الحكومية وجمعية المستهلكين الصينية خلال الفترة ما بين 7 يناير الجاري إلى 5 فبراير ومع اقتراب موعد عيد الربيع أعلن قطاع السكك الحديدية في الصين أنه سوف يعزز نشاطه لتسهيل سفر الملايين الذين يعودون لمسقط رأسهم للاحتفال بالعيد مع عائلاتهم.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن قطاع السكك الحديدية الصيني أعلن في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي أنه سوف يسعى جاهدا لاستكمال استثمار 590 مليار يوان في البنية التحتية للسكك الحديدية وإضافة 2600 خط جديد للعمل في العام الجاري.

وتتوقع شبكة السكك الحديدية الوطنية نقل ما مجموعه 28ر4 مليار راكب في العام الجاري.