كوريا الجنوبية تمدد إغلاق مطار موان مع استمرار التحقيقفي تحطم طائرة

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها ستمددإغلاق مطار موان الدولي لمدة أسبوع حتى 14 يناير مع استمرار التحقيق في تحطم طائرةتابعة لشركة جيجو إير أسفر عن مقتل 179 راكبا كانوا على متنها.

وكان من المقرر إعادة فتح المطار يوم الثلاثاء بعدالحادث الذي وقع في 29 ديسمبر.

يعمل فريق تحقيق مشترك على تكثيف التحقيقات في أسوأ حادثطيران في كوريا الجنوبية من حيث عدد القتلى. ومن المقرر أن يتوجه اثنان منالمحققين الكوريين اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة وبحوزتهما مسجلات بياناتالرحلة لتحليلها مع مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي.

ومسجلات بيانات الرحلة، إلى جانب مسجلات صوت قمرةالقيادة، هما الصندوقان الأسودان اللذان يحتويان على معلومات رئيسية حول الحادث.

وقام المحققون يوم السبت بتجميع النص الكامل من مسجل صوتقمرة القيادة الذي تم انتشاله من حطام الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800. ولميتضح بعد ما إذا كانوا سيكشفون عن هذا النص.