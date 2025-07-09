الألمان الأكثر قلقاً في أوروبا بشأن مستقبلهم المالي

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الألمان أكثر قلقاً بشأن مستقبلهم المالي من سكان الدول الأوروبية الكبرى الأخرى، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي استطلاع شمل 6000 مستهلك في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا، أعرب الألمان عن أدنى مستوى من الثقة بشأن توقعاتهم المالية على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لما ذكرته شركة (سي آر آي إف) للتزويد بالمعلومات.

وقال فرانك شلاين، رئيس الشركة في ألمانيا: «يشعر ثمانية من كل 10 أشخاص في ألمانيا بالقلق بشأن مستقبلهم المالي، وهذه إشارة تحذير واضحة».

وقال حوالي 24% من المشاركين في الاستطلاع في ألمانيا إن لديهم بالفعل شكوكاً حول قدرتهم على دفع الفواتير في الوقت المحدد، بينما أعرب 31% من المشاركين في الاستطلاع عن خشيتهم من أن يزداد وضعهم سوءاً خلال العام المقبل.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع التكاليف كمحرك رئيسي للمشاعر السلبية، حيث أشار واحد من كل ثلاثة ألمان تقريباً إلى ارتفاع تكاليف السكن أو الرهن العقاري مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمس سنوات. كما ارتفعت أيضاً نفقات التأمين والوقود والنفقات المنزلية العامة، حيث قال 44% منهم إن تكاليف أسرهم ارتفعت.

وفي مواجهة هذا الضغط، قال حوالي 60% من الألمان إنهم خفضوا الإنفاق على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.