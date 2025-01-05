كوريا تنتهي من عمليات البحث في موقع الطائرة المنكوبة

ذكر مسؤولون أن السلطات الكورية الجنوبية اختتمت، اليوم الأحد، عمليات البحث في موقع تحطم طائرة شركة طيران "جيجو إير"، بعد أسبوع من الحادث المميت الذي أودى بحياة 179 شخصا، مع اقتراب عمليات البحث من نهايتها.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين القول، إن وكالة الإطفاء والشرطة وفريق الأدلة الجنائية الوطني، انتهوا في وقت متأخر من مساء السبت، من عمليات البحث الأخيرة داخل ذيل الطائرة وحوله، لأن الذيل هو الجزء الوحيد الذي ظل سليما بعد وقوع الحادث والانفجار.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح العثور على المزيد من الجثث أو المتعلقات الشخصية.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، والتي كانت تقل على متنها 181 شخصا بعد إقلاعها من بانكوك، تحطمت أثناء هبوطها في مطار موان الدولي ببلدة موان الواقعة جنوب غرب البلاد، في 29 من ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها، باستثناء اثنين.

وجرت عمليات البحث خلال الأسبوع الماضي لانتشال الضحايا، فيما أجرى فريق مشترك تحقيقا ميدانيا لمعرفة السبب وراء وقوع الحادث.

وتم انتشال جميع الجثث البالغ عددها 179، وتسليم 176 منها إلى ذويها مع المتعلقات الشخصية التي تم تحديد أصحابها.