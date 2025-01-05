الثلوج تتسبب في تأخيرات في مطار شتوتجارت الألماني

تسببت الثلوج في تأخيرات في الرحلات الجوية بمطار مدينة شتوتجارت الألمانية.

وذكرت متحدثة باسم المطار في جنوب غرب ألمانيا صباح اليوم الأحد أنه تعين إزالة الجليد عن الطائرات قبل الإقلاع.

وقالت المتحدثة إن ذلك أدى إلى تأخر سبع رحلات حتى الآن، موضحة أنه جرى إزالة الثلوج من المدارج وهي جاهزة لعمليات الطيران، مضيفة أنه تمت بالفعل عمليات هبوط هذا الصباح.

ودعت المتحدثة الأشخاص الذين يعتزمون جلب مسافرين من المطار إلى التحقق عبر الإنترنت من موعد وصول الطائرة، مشيرة إلى أن التأخيرات تحدث أيضا بسبب تداعيات الطقس الشتوي على مطارات أخرى.