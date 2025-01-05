موجة باردة تجتاح مناطق واسعة من اليابان

شهدت العديد من الأماكن من شمال إلى غرب اليابان، درجات حرارة شديدة البرودة، صباح اليوم الأحد، حيث سجلت وسط طوكيو درجة حرارة تحت الصفر، فيما تعد درجة الحرارة الأبرد التي تشهدها خلال هذا الموسم.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية القول، إن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها صباح اليوم الأحد، جاءت بواقع 6ر24 درجة مئوية تحت الصفر، وكانت في بلدة ريكوبيتسو، بجزيرة هوكايدو.

وهبت فوق البلاد كتلة هوائية باردة. وفي ظل عدم وجود سحب تقريبا لمنع الحرارة من الانبعاث من الأرض، انخفضت درجات الحرارة السطحية، ولا سيما على جانب البلاد المطل على المحيط الهادئ.

ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة منخفضة خلال فترة النهار.