وزارة التعليم في تايوان تعتزم اقتراح لائحة تحظر على الطلاب استخدام الهواتف المحمولة في الحرم الجامعي

قالت وزارة التعليم في تايوان إنها تعتزم اقتراح لائحة تحظر على الطلاب،استخدام الهواتف المحمولة، في الحرم الجامعي باستثناء أغراض التعليم أو حالاتالطوارئ.

وكان المجلس التشريعي قد عقد في أكتوبر من العام الماضي ، جلسة استماععامة، اقترح فيها فرض لوائح إلزامية، على استخدام الهواتف الذكية في المدارس، حيثواجه المدرسون صعوبات في التعامل مع الطلاب، حسب صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأحد.

وللتعامل مع إدمان الهواتف الذكية بين الطلاب، عقدت الوزارة اجتماعا مشتركابين الوكالات لبحث التعديلات على إرشاداتها بشأن استخدام الأجهزة المحمولة فيالحرم الجامعي، على مستوى المدارس الثانوية العليا أو أقل. ومن المتوقع الانتهاءمن المسودة بشأن الاقتراح قبل فصل الربيع.